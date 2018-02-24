Emine Erdoğan, Nazım Hikmet'in o sözlerini hatırlattı

Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Deklarasyonu İmza Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin, hükümetin çocuk işçiliğiyle mücadele kararlılığının bir ürünü olduğunu vurguladı.

Bu yılın "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah'ın bize emanet olarak verdiği çocuklar bir iş gücü değildir, beşeri sermaye hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir mücevherdir, tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı ne kağıt mendil ne tartı yakışır, çocuğun eline en çok kalem, defter, kitap yakışır. Çocukluğunda iyi eğitimalmayan, şefkatten, sevgiden uzak kalan bireyler, gelecekte çeşitli sorunların da kaynağıdır. Küçücük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar tüm toplumu ilgilendiren bir ayıptır."

Çocuklarla ilgili sorunların eğitimle çözülebileceğine dikkati çeken Erdoğan, bu kapsamda 2003'te "Haydi kızlar okula" dediklerini ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ileri sürdü. Çocuk işçiliğinin panzehrinin erken yaşta okul ve eğitim olduğunu aktaran Erdoğan, çocuğun bir mücevher olduğunu ve bu mücevher nasıl işlenirse ona göre bir mücevherin ortaya çıkacağını vurguladı.

"Çocuk istismarı insanlığın yüz karası"

Emine Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirini okuyarak, gül kokan çocukların, açmadan solmuş güller haline getirilmemesini istedi. Konuşmasında çocuk istismarı konusuna da değinen Erdoğan, "Çocuk istismarı insanlığın yüz karası, toplumların en büyük ayıbı, dehşetli felaketlerin davetçisi bir konudur. Çocuk tacizine tevessül eden her mahluk en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır. Böylesine aşağılık bir mevzuyu konuşmak ülkemiz, dünyamız adına utancın en büyüğüdür." diye konuştu.

Nazım Hikmet'in "Çınarı yıkmak için baltayı köküne vururlar." sözlerini hatırlatan Emine Erdoğan, "Çocuklarını koruyamayan, tacizin konusu haline getiren toplumlar, insanlığı yaşatacak damarları tıkar, kurutur. İnsanlık onurunu yerle yeksan eder. Bugün gerek dünyada gerekse ülkemizde bu sorunu temelinden çözecek etkin politikalar üretilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.