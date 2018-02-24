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24 Şubat 2018 17:32
e-devlet yine çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sefer görev emri açıklamasının ardından e-devlet sitesi çöktü.
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