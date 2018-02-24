FETÖ için yapıldı, Sümeyye'nin vakfı devredildi

Bülent Karslıoğlu - Odatv - Samsun Çarşamba İlçe Belediyesi, aldığı meclis kararı ile FETÖ için yapıldığı öne sürülen ve 15 Temmuz'dan sonra Milli Emlak'a devredilen yurt binasını Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı KADEM'e devrettiği öne sürüldü. Meclis kararında, "Yapım işlerine dair her türlü ayni ve nakdi desteğin sağlanması" teklifi kabul edildi.

MİLLİ EĞİTİM’E DEĞİL KADEM’E VERİLDİ

İddiaya göre, AKP'li eski il yöneticisi E.A.'nın FETÖ için yaptırdığı öne sürülen yurt binası, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredildi. İnşaatı yarım kalan ve uzun zamandır kullanılmayan binanın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmesi bekleniyordu. Çarşamba İlçesi Sungurlu Mahallesi'nde bulunan yurt binası belediye meclisinin kararı ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı’na (KADEM) devredildi. KADEM, inşaatın bitmesinin ardından binayı kız yurdu olarak kullanacak.

İKİ VAKFA DA KIYAK İLK DEĞİL

2016 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜRGEV ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın vakfı KADEM'e yurt ve il temsilciliği için yer sağlanmasına onay verdiğini sayfalarına taşımıştı.