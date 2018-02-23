İstismarcı baba serbest bırakıldı!

Kocaeli'de eşinden boşanmak üzere olan ve bu sırada 13 yaşındaki kızına istismarda bulunan L. Ö isimli erkek, tüm şikayetlere rağmen serbest bırakıldı.

Kocaeli’de şiddet gördüğü eşinden 8 aydır ayrı yaşayan anne H. Ö, boşanma aşamasındayken 13 yaşındaki kızının babası tarafından cinsel tacize uğradığını öğrendi, şikayetçi oldu. İstismara uğrayan çocuk ve olaya tanıklık eden kardeşinin ifadesi alındı. Savcı, baba L.Ö’yü “adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması” talebiyle mahkemeye sevk etti, mahkeme de babayı serbest bıraktı. Anne H. öfkeli; “Çocuklar, anneler susmuyor ama yargı susturuyor” dedi.

Evrensel'den Hasret Gültekin Kozan'ın haberine göre, Anne H. “Kızım kardeşiyle televizyon izliyordu. Televizyonda yayımlanan dizide bir karakter üvey babasının cinsel istismarına uğramış, bunu annesine anlatıyordu. O esnada çocuklarımın birbirlerine baktıklarını ve gözlerinin dolduğunu fark ettim; sonra küçük kızım ‘Anne biz sana ablamın yaşadıklarını anlatsak sen babamı öldürürsün’ dedi, büyük kızım konuşmasını engellemeye çalıştı ama konuşup anlatmasını istediğimde her şeyi anlattı. Ben çalışan bir anneyim, çocuklarıma babaanneleri bakıyordu. Kızım daha önce yaşadıklarını babaannesine anlatmış ama o hep geçiştirmiş, ‘Öyle bir şey olmamıştır’ diyip üstünü kapatmış.” şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLAR SUSMUYOR AMA ADALET SUSTURUYOR'

Anne H.Ö, olayı öğrenmesinin ardından şikayette bulunduklarını, olayı yaşayan çocuğun ve kardeşinin ifadesinin alınmasının ardından L.Ö’nün gözaltına alındığını, savcının adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk ettiğini, mahkemenin şahsı serbest bıraktığını belirtti. Anne H. çocuğunun yaşadığı istismarda ne kendisinin ne de çocuğunun sessiz kalmadığını, günlerdir çocuk istismarında cezaların yetersizliğinin tartışılırken yargının varolan yasaları bile uygulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir televizyonlarda çocuklar susmasın deniyor. Çocuklar susmuyor ama adalet susuyor. Benim çocuğum susmadı, anlattı ama gereği yapılmadı. Bizim can güvenliğimiz yok, bu olaydan önce aldığımız onca tedbir kararına rağmen defalarca kapımıza dayandı, çocuklarıma ve bana hakarette bulundu. Daha kötüsünün olmayacağının garantisi var mı? Bizi kim koruyacak?”

'VAR OLAN YASALAR BİLE UYGULANMIYOR'

Anne H.Ö’nün başvurduğu Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneğinden Gözde Meydan, son günlerde çocuk istismarında “cezaların yetersizliği” konusu gündem edilip “idam, hadım” tartışmalarının önümüze sürüldüğünü hatırlatarak: “Var olan yasaların bile uygulanmadığına dikkat çekti. Meydan: “İdam, hadım gibi sorunu daha da derinleştirecek uygulamaları çözüm diye sunmak yerine, her gün benzer biçimde yaşanan bu adaletsizliğe son vermek için var olan yasaları uygulasınlar.” dedi.