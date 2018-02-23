'Ölüm tehditleri aldığım için çekiliyorum'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'de deprem yaşanıyor... Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri olan Türkiye Kamu-Sen'de yönetim krizi baş gösterdi.Uzun yıllardır Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanlığını yapan İsmail Koncuk, "Ölüm tehditleri alıyorum, bu şartlarda görevimi daha fazla sürdürmem imkansız" diyerek genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı.

"CİDDİ ANLAMDA TEHDİTLER ALDIK"

Göreve talip olduğu arkadaşlarıyla birlikte çekilme kararı aldıklarını belirten İsmail Koncuk, “Ciddi anlamda tehditler aldık. Bu şartlarda görev yapmamız hayati risk taşır, Türk Kamu Sen’in devamı için kendimi feda ediyorum" ifadelerini kullanarak yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

TÜRKİYE KAMU-SEN, AKP'Lİ Mİ OLACAK!

MHP Genel Merkezi tarafından uzunca bir süredir istifası istenen İsmail Koncuk'un "aday olmayacağım" açıklamasından sonra gözler yeni adaya çevrildi. Şu anda genel başkan yardımcısı olan Talip Ceylan'ın kongrede genel başkan adayı olarak öne çıktığı öğrenildi.

MHP'Lİ YÖNETİCİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

İsmail Koncuk'un referandum döneminde 'hayır' oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından Türkiye Kamu Sen binası basılmış, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Yokuş, gelen tehditler üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Mevlüt Karakaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



