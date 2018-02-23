Yemin töreninde 'Diriliş: Ertuğrul'un müziğini çaldılar

Yemin töreninde askerler tarafından hazırlanan özel bir koreografi sergilendi. Askeri bando, 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin müziğini çaldı, askerler de eşlik etti.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 4 bin 520 piyade er ve komando törenle yemin etti. Törende 'Diriliş: Ertuğrul' isimli televizyon dizisinin müziğinin çalındı.

Temel eğitimlerini Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 520 er yemin etti. Piyade erlerin eğitildiği kışlada ilk kez komando yetiştirilmeye başladı. Yemin töreninde komandolar da ant içti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve asker ailelerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişi törene katıldı. Erler için düzenlenen yemin töreninde, eğitimlerde başarılı olan 12 askere ve askerliğini Manisa'da yapmış olan 38 baba ile dedeye de hediyeler verildi. Askerlerle yakınlarına belge ve hediyelerini, Manisa Huzurevi'nde kalan 81 yaşındaki Meral Boyacıoğlu verdi.

Yemin töreninde askerler tarafından hazırlanan özel bir koreografi sergilendi. Askeri bando, 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin müziğini çaldı, askerler de eşlik etti. Ardından bir asker tarafından 'sağ olsun vatan' türküsü seslendirildi.