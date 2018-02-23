Kızılay kampı hakkında şok iddialar

Çocuklara namaz kıldırılıyor, dini eğitimler veriliyor ve kamptan tekbir sesleri yükseliyor… ‘Burada silahlı eğitim yapılıyor’ iddiaları ise Adalarda kaygıya neden oluyor.

ADALAR GERÇEK - 150 yıllık geçmişe sahip Türk Kızılay’ı amacından çıkıp, bugün AKP’nin menfaatleri için çalışıyor. Bunun en bariz örneğini Adalar’da görmek mümkün. Heybeliada Çam Limanı mevkiinde bulunan Kızılay Kampı, son yıllarda ağırladığı ‘esrarengiz’ şahıslar ve verilen dini eğitimlerle gündemde. Ağırlıklı olarak türbanlı kız çocukların ve gençlerin ağırlandığı bu kamp, Diyanet’in sağ kolu gibi çalışıyor. Çocuklara namaz kıldırılıyor, dini eğitimler veriliyor ve kamptan tekbir sesleri yükseliyor… ‘Burada silahlı eğitim yapılıyor’ iddiaları ise Adalarda kaygıya neden oluyor.



DİYANET’E Mİ DEVREDİLDİ?

Heybeliada Kızılay Kampı, geçtiğimiz haftalarda da gündemdeydi. Türkiye Diyanet Vakfı imzalı “İstanbul Müftülüğü Heybeliada Gençlik Kampı” yazılı dev pankartın asıldığı kampta neler olduğunu merak eden Adalılar fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaştılar. “Kızılay Diyanet’e mi devredildi?”, “Devredilmediyse esrarengiz eğitimlerin verildiği o kampta neler oluyor?” sorularını soran Adalılar, endişelerini de şöyle dile getirdiler: “Buranın hangi amaçla kullanılmakta olduğu ve ne tür eğitimlerin verildiği konusunda endişelerimiz var. Bu kampta ‘normal’ şeyler oluyorsa, kararlar alınırken neden Adalıları bilgilendirmek ve Adalı çocukların da faydalanmasını sağlayacak şeffaflıkta bir yol izlenmiyor?”



AFGANİSTANLI VE SURİYELİ ÇOCUKLAR DA KAMPTA

Adalar Gerçek Gazetesi olarak, yaptığımız araştırmalar sonucunda son bir ayda yaklaşık 1000 (bin) çocuğun kamp eğitimine katıldığı ve 3 günde bir ekiplerin değiştirildiğini, 60 yatak kapasiteli kampta yaklaşık 80 çocuğun kaldığını öğrendik. Afganistanlı ve Suriyeli çocukların da katıldığı kampta dışarıdan alışveriş yapılmıyor.



KAMP HOCASI ‘İÇKİ SATILAN YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN’ DEDİ

Adalar esnafından herhangi bir alış veriş yapmayan kampın konukları, tüm ihtiyaçlarını kamp içinde karşılıyor. Kamyon dolusu erzakla Kızılay Kampına giriş yapıldığını gören Adalılar, “Bu yiyecekler nereden geliyor?” diye soruyor. Heybeliadalı bir esnaf, “Kamptaki çocuklar marketime geldiler, cips, gofret, kola gibi yiyecekler aldılar. Ancak kamp hocalarında biri geldi, burada içki satılıyor, içki satılan bir yerden nasıl alışveriş yaparsınız diye çocukları azarladı.”

Kamptaki ‘eğitim’lerin 15 Mart’a kadar süreceği de gelen bilgiler arasında.