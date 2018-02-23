Büyük tepki çeken insanlıkdışı video!

Sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te yayınlanan videoda cenaze evine giden sağlık görevlilerinin insanlıkdışı görüntüleri yer alıyor.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen videoda bir sağlık görevlisi, diğer çalışana gülerek "Abi hani bugün taziye evine gittik ya, orada ne oldu, hasta yakını nasıl davrandı?" diye soruyor.

Diğer çalışan ise Kürtçe yakılan ağıtla dalga geçerek taklit yapmaya çalışıyor! Bu sırada, videoyu çeken kişi, kahkahalar atıyor. İnsanların acısıyla dalga geçen sağlık görevlilerine sosyal medyada tepki yağdı.

Binlerce kişi, Sağlık Bakanlığı'na, "Bu kişiler hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklama bekleniyor.