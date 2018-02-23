CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şekerden daha milli bir ürün yok, şekerden daha yerli bir ürün yok. Şeker sadece şeker fabrikasında çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor, şeker aynı zamanda yüz binlerce insanı ilgilendiriyor." dedi.

Babaeski ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın önünde protesto için toplanan grup, şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılması yönünde slogan atarak pankart açtı.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarının satılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Fabrikaların satılmaması için mücadele başladıklarını ifade eden Ağbaba, ilk mücadeleyi de Türkiye'de ilk kurulan şeker fabrikası önünde verdiklerini belirtti.

Herkesin fabrikaya, ekmeğine ve aşına sahip çıkmasını istediğini bildiren Ağbaba, ''Alpullu’da başaracağımız her şey, Türkiye’deki diğer şeker fabrikalarına örnek olacaktır. Bu nedenle Trakya’da yaşayan, ekmek kazanan herkese önemli görevler düşüyor. Burada yapılan mücadele bütün fabrikaların üretmesini sağlayacaktır. " dedi.

Atatürk'ün mirasına kilit vurdurmayacaklarını aktaran Ağbaba, şöyle konuştu:

"Hep beraber şekerimize sahip çıkma zamanı. Şekerden daha milli bir ürün yok, şekerden daha yerli bir ürün yok. Şeker sadece şeker fabrikasında çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor, şeker aynı zamanda yüz binlerce insanı ilgilendiriyor. Şeker aynı zamanda hayvancılık yapanları ilgilendiriyor, şeker fabrikası sadece şeker üretmiyor küspesinden alkolüne kadar birçok ürün üretiyor.

Bu nedenle mücadelede CHP olarak sonuna kadar yanınızdayız. Şeker fabrikalarımıza namusumuz, şerefimiz gibi sahip çıkacağımızı bilmenizi istiyoruz. Vatan savunması sadece sınırda düşmanlara karşı silah çekmekle olmaz, vatan savunması bize bırakılan miraslara sahip çıkmakla olur. Bu bir vatan savunmasıdır. Alpullu’yu korumak Türkiye’yi korumaktır, şeker fabrikalarına sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır, onun kaderine sahip çıkmaktır.''

Şeker İş Trakya Şube Başkanı Orhan Saltık da Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ve kapatılmasına karşı çıkmak için "direniş" başlattıklarını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ali Şeker, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ağbaba ve diğer milletvekilleri baret takarak fabrika işçileriyle fotoğraf çekildi.

''Alpullu Şeker Fabrikası'nı satın almak istiyorum''

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, protestonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Alpullu Şeker Fabrikası'nı satın almak istediğini söyledi.

Belediyenin kendi öz kaynakları ve alım gücünün olduğunu vurgulayan Halebak, milli ve yerli fabrikaya sahip çıkmak istediğini bildirdi.

Fabrikayı alarak halka teslim etmek istediğini anlatan Halebak, ''Alpullu Şeker Fabrikası'nı satın almak istiyorum. Param var bunun bedelini ödemeye hazırım. Üreticiler, tüketiciler burada ben de maddi kaynaklarımla eğer satılıyorsa bu mirası alıp tekrar halka vermek istiyorum. Lüleburgaz Belediyesi'nin kendi öz kaynakları vardır, bunu da satın alacak gücü vardır. Kaç para diyorlarsa o fiyata satın alacağım. Tabii ki girişimim olacak. Alarak şeker üretimine devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.