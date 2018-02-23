'Barış İçin Akademisyenler' davasında ilk karar açıklandı

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenler hakkında ilk karar duruşmasında 1 yıl 3 ay hapis cezası çıktı.

Haklarında dava açılan 10 akademisyen İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nden Ayda Rona, Aylin Altıbay Cingöz'ün duruşması görüldü.



Cingöz'ün hazır bulunduğu duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaada, bildiri her ne kadar internet üzerinden imzaya açılmış ise de amacın 'örgütün düşüncelerinin yayılması' olarak gösterildi. Mütalaada, katliam, işgal gibi kelimelerin özellikle seçildiği belirtildi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre savcı, bildiride devletin tek muhatap alınmasını da eleştirdi. Mütalaada savcı, Cingöz'ün 'örgüt propagandası yapma' iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Cingöz'e, 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl, basın yayın yoluyla işlendiğinden yarı oranında artırım yapılarak 1 yıl 6 ay, sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

PROF. DR. İZZETTİN ÖNDER: KAMU VİCDANIYLA İMZALADIM

İstanbul Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. İzzettin Önder de duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Karar öncesi sözleri sorulan Önder beraat talep ederek, "Bu tür olaylar nedeniyle vatandaşların devlete aidiyet bağı zayıflayabilir. Ben bu metni bir kamu görevlisi olarak kamu vicdanıyla imzaladım" dedi.

Mahkeme aynı gerekçelerle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, ceza ertelendi.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan, saat 09.30'a ertelendi.