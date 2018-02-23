Başsavcılıktan o habere yalanlama!

Başsavcılık, Adalet Bakanlığı'nın resmi yazısı üzerinden yapılan haberlerin isim benzerliği kaynaklı olduğunu belirtti. Bakanlığın yazısında ise bu isim benzerliğinden bahsedilmemişti.

21 Şubat'ta Cumhuriyet, Evrensel ve Hürriyet gibi gazeteler başta olmak üzere bir grup medya, Ankara katliamı davasıyla ilgili firari sanık IŞİD'li Nusret Yılmaz'ın hakkında yakalama kararı varken serbest bırakıldığını haberleştirdi. Gazetelerin haberine kaynak ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıydı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin yayımlanmasının 2 gün ardından dava kapsamında aranan Nusret Yılmaz'ın Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı ancak Türk makamlarına teslim edilmesinin ardından serbest bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu kişinin bir başka Nusret Yılmaz olduğu bildirildi.

Cumhuriyet'in bugün internet sitesinden paylaştığı Adalet Bakanlığı yazısında ise habere kaynak olan Nusret Yılmaz hakkında herhangi bir isim benzerliğinden bahsedilmiyor.

'HİÇ YAKALANMADI, SERBEST DE BIRAKILAMAZ'

Başsavcılıktan yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın isim benzerliğinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine hakkında yakalama kararı bulunmayan Nusret Yılmaz'ın serbest bırakıldığı, mahkemelerce hakkında yakalama kararı çıkarılan Nusret Yılmaz'ın ise hiç yakalanamadığı, dolayısıyla serbest bırakılmasının söz konusu olmadığı, yapılan haberin tamamen gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir."

Cumhuriyet, Adalet Bakanlığı'nın imzası bulunan belgeyi Akşam gazetesinin “Cumhuriyet'ten alçak yalan” başlıklı haberinden sonra paylaştı.

CUMHURİYET: GERÇEĞİ YANSITMAMA DURUMU VARSA BAKANLIKTAN KAYNAKLANIYOR

Cumhuriyet'in haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet'in haberinin dayanağı Adalet Bakanlığı'nın resmi bir yazısıdır. Bu yazı, Nusret Yılmaz'ın sanığı olduğu Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gar katliamı dosyasına girmiştir. Yazıda, Nusret Yılmaz'ın Adıyaman Besni doğumlu olduğu ve Gar katliamı sanığı olduğu açıkça belirtilmiştir. Yazıda, isim benzerliğine ilişkin hiçbir bilgi yoktur.

Bu resmi belge niteliğindeki yazı, elbette haber değeri vardır ve Cumhuriyet bunu yayımlamıştır. Eğer ortada bir 'gerçeği yansıtmama' durumu varsa, bu Adalet Bakanlığı'ndan kaynaklanmaktadır. Gürcistan'a geçen Nusret Yılmaz'ın IŞİD üyesi Nusret Yılmaz olduğunu belirten Cumhuriyet değil, Adalet Bakanlığı'dır.