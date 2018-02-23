YouTube'tan TSK görüntülerine ilişkin açıklama

YouTube konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"YouTube’da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."