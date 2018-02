Nazlı Ilıcak'a oğlundan şok sözler

Sputnik - RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan, babası ve amcasına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirdi. Sanem Altan, "Ahmet Altan çok kıskanılan ve düşmanlıkta arzu nesnesi hâline gelmiş bir adamdır." dedi.

Kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda tutuklanan ve geçen hafta ağırlaştırılmış müebbet hapis verilen gazeteci Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile Ahmet Altan'ın kızı, Mehmet Altan'ın yeğeni Sanem Altan, Bidebunudinle'nin konuğuydu.

MEHMET ALİ ILICAK:KEFİL OLAMAM

Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak “Annem darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil” diye konuştu.

Mehmet Ali Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme için de “Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki…”ifadelerini kullandı.

Annesiyle fikri olarak bambaşka noktalarda olduklarını belirten Mehmet Ali Ilıcak “Ben annemin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmedim. Bunu alenen söyledim. Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti” diye konuştu.

“Annem darbe olsun saikiyle yapmamıştı. Yanlış tarafta yer aldı. Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil” diyen Ilıcak şu ifadeleri kullandı:

“Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı hak etmediğini düşünüyor. Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki; bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin.”

Annesine verilen cezada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahli olmadığını söyleyen Mehmet Ali Ilıcak “Ama bir sürü kraldan çok kralcı olduğu için etrafta, bir şekilde rövanşist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.

'KEFİL OLMAM Kİ'

Ilıcak, “Geçen sene Erdoğan’la yaptığınız görüşmede annenizin bahsi açıldı mı?” sorusuna ise “Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki…” diye yanıt verdi.

'FETÖ'CÜLERE ALDANIP LEHLERİNE YAZI YAZDI, BU SUÇSA ANNEM SUÇLU'

Ilıcak, “Sizce anneniz suçlu mu?" sorusuna ise "Bu kadar ağır bir cezayı hak etmiyordu. Darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil. Annem hiçbir zaman bir tarikatın bir cemaatin içerisinde olmaz" yanıtını verdi.

Ahmet Altan'ın kızı, Mehmet Altan'ın yeğeni Sanem Altan ise, babası ve amcasına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını şöyle açıkladı:

"Babamla en son, mahkemenin kararından hemen sonra görüştüm. Karar, beklediği bir şeydi. Gidişat bunu çok fazla gösteriyordu. Bıraktıkları ekmek kırıntılarını takip edince, buraya varmak kolaydı. Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'taki kararı uygulanmayınca, üst mahkemenin kararıyla bile Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyesi gerçekleşmeyince, bir plan olduğu anlaşıldı. Beklenmeyecek bir şey değildi."

Kararın ardından çok sayıda kişinin itiraz ettiğini ve itiraz edenlerin arasında babası ve amcasıyla fikren zıt kutuplarda olan insanların da bulunduğuna değinen Sanem Altan, "Ahmet Altan ve Mehmet Altan'la aynı şeyleri düşünmeyen, fikirleri bağdaşmayan insanlar bile bu hukuksuzluk karşısında, 'Bu kadar olmaz' dediler." diye konuştu.

'AHMET ALTAN'A 'OH OLSUN' DEMEK İÇİN GEÇMİŞ YAZILARINA GEREK YOK'

Sanem Altan, babası ve amcasına verilen cezaya, geçmişte yaşananlarının etkisiyle 'oh olsun' diyenlerin var olduğunun hatırlatılması üzerine, "Böyle düşünenler vardır, ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Türkiye, kendi içinden bir insanı bile kolay sevemeyen ve yargılayan bir sisteme sahip. Burada çok iyi işler yaptığınızda bile, en yakınınızdaki kişi iyi olmadığını söyler. Hele Ahmet Altan gibi, çok sivri şeyler söyleyebilen, her haksızlık karşısında çok sağlam duruş gösteren bir adama, aslında 'oh olsun' denmesi için geçmiş yazılarına gerek yok. Ahmet Altan, yazdığı kitaplardan sonra da, Taraf gazetesinden çok önce, çok kıskanılan ve düşmanlıkta bir arzu nesnesi haline gelmiş bir adamdır." diye konuştu.

'ASKERİ VESAYETLE İLGİLİ BİR TAVIR GÖSTERDİ, HUKUKA YANSIYAN TARAFLARINDA NE YAPABİLİRDİ Kİ?

Sanem Altan, Taraf gazetesinin yayın çizgisinin eleştirilere konu olmasına da değinerek, "Ahmet Altan bir gazeteci. Taraf gazetesini yaptı ve askeri vesayetle ilgili bir tavır gösterdi. Bunun hukuka yansıyan taraflarında bir gazeteci ne yapabilirdi ki?" ifadesini kullandı.

'AZİZ YILDIRIM'LA İLGİLİ ATTIĞIM TWEETTEN PİŞMAN DEĞİLİM'

Altan, özellikle sosyal medyada 3 Temmuz 2011'deki 'Şike' Operasyonu'na ilişkin Aziz Yıldırım'la ilgili yaptığı paylaşımın sık sık gündeme getirilerek tepki gösterilmesine ise şu yanıtı verdi:

"Pişman değilim. Henüz hayatımda pişman olacağım bir şey olmadı."

Sanem Altan, 'Şike' Operasyonu sonrasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili "Aziz Yıldırım suçsuzsa neden 10 aydır Metris'te? Suçluysa, etik kurulu bu raporu nasıl ve neden hazırlıyor?" yorumunu yapmıştı.