'Püsküllü' öğrenci yurdundan neden atıldı?

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Ahmet Celal Ataman, AKP'nin tarihçisi Kadir Mısırlıoğlu'nun dernek parasıyla yağ ticareti yaptığını, bu nedenle fesli tarihçiyi dernekten attıklarını söyledi.

Atatürk'e hakaretleri ile bilinen AKP'nin gözde tarihçisi Kadir Mısıroğlu’nun, yöneticisi olduğu derneğin parasını kullanarak yağ ticareti yaptığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Hasan Al'ın haberine göre, bir dönem Trabzon Öğrenci Yurdu’nun başkanlığını yapan Mısırlıoğlu hakkındaki iddia, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Celal Ataman'dan geldi.

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Ataman; “Kadir Mısıroğlu, Trabzon Öğrenci Yurdu’ndan ihraç edilen ilk ve son kişidir. Derneğin parasını kendi yağ ticaretinde kullandığı için genel kurul kararı ile ihraç ettik. Mahkemeye başvurdu. O dönem derneğimizin başkanlığını yapan Av. Hilmi Tolga ‘bu ceza ona yeter’ dediği için işin peşini bıraktık. Takip etmedik. Bu kararı kaldırdı. Tabii bugünlerin yaşanacağını bilemezdik. Biz ihraç ettikten sonra gitti Seyhan Talebe Yurdu’nu kurdu. Buradan kazandığı parayı Necip Fazıl Kısakürek’le ilgili bir işe kaptırınca aralarında epey kavgaya tanıklık ettik” dedi.

Derneğin yönetim kurulunun, Kadir Mısıroğlu’nun ismi ve fotoğrafını derneğe hizmet edenlerin bulunduğu köşeden kaldırıldığı öğrenildi.