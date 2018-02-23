TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

(DHA) - SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 35'inci güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekat, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 44'ü son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.