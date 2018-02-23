Yavuz Bingöl, 'Yandaş mısınız?' sorusuna yanıt verdi

Yavuz Bingöl, kendisini kardeşinin bile anlamadığını belirterek, "Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" dedi. Hayatında sadece 3 kez sandığa gittiğini söyleyen Bingöl, oy verdiği partileri ilk kez açıkladı.

Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da ''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi?'' cevabını verdi.

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ'ın 'Virtüözleri tanırım, Yavuz Bingöl diye birini duymadım. Solcuyum diye ortaya çıktı, sol kesim de arkasına takıldı' sözlerine ilişkin, Yavuz Bingöl, "Çok üzüldüm. Kendim verdiğim cevaba da çok üzüldüm. Yaptığım işi sezdirmeyi seven birisiyim. 20'ye yakın albümüm var. Ben onun çocuklarını bilirim, o benim çocukluğumu bilir. 30 yılıma tanıklık etmiş biri. O bizim büyüğümüz yapacak bir şey yok" dedi.

''KENDİMİ SOLCU DİYE KATEGORİZE ETMEK İSTEMİYORUM''

Bingöl, ''Hâlâ solcu musunuz?" sorusuna "Aslında bence insan önemli. İnsanın iç dünyası; vicdandan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yana olmak... Bu söylediğim kelimeler sadece solculara ait kelimeler mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Bingöl, ''Biz Che Guevara, Deniz Gezmiş'ler tarafından anlatılan, o romantik duygulara kapılmış gençlerdik. Ama işin aslı, günümüzde artık öyle değil'' dedi.

"BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI"

Bingöl, kardeşi ile henüz barışmadığını belirterek, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA 3 KEZ OY KULLANDIM"

Yavuz Bingöl hayatında 3 kez oy kullandığını Habertürk TV ekranlarında açıklayarak, "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim" dedi.

''HÜLYA KOÇYİĞİT'İN HERKES FAZLA ÖZGÜR SÖZLERİNE KATILIYORUM''

Hülya Koçyiğit'in 'Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek' sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

"ESKİDEN DEVLET MİLLETE HAKSIZLIK EDİYORDU"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

''YANDAŞ MISINIZ?'' SORUSUNA YANIT

Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da şu yanıtı verdi:

''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı’na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı’mız. Ülkenin durumu belli, Irak’ın Suriye’nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba.''