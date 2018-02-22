İşçiler patronlardan daha fazla vergi ödüyor

BES Başkanı Akpınar, “2017 yılında maaş ve ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi 67,1 milyar lira iken kurumlar vergisi 52,9 milyar lira. Emekçiler patronlardan daha fazla vergi ödüyor” dedi.

Akpınar, Vergi Haftası kapsamında, vergide adalet çağrısı yaptı.

BirGün'ün aktardığı habere göre KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Serpil Akpınar, Vergi Haftası kapsamında kutlama yapılmayacağını, halkın vergi yüküne dikkatin çekileceğini söyledi. Akpınar, "Vergi kazanca göre toplanmıyor. Emekçiler patrondan daha çok vergi ödüyor. Vergide adalet istiyoruz” dedi.

Akpınar düzenlediği basın toplantısında, 22 Şubat ile 28 Şubat’ı içine alan Vergi Haftası'nda, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılmayacaklarını bildirdi.

DOLAYLI VERGİ YÜZDE 70'İ GEÇTİ

2017 yılında toplanan 536 milyar verginin 360 milyar lirasının dolaylı vergilerden oluştuğunu belirten Akpınar, şöyle konuştu:

“Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı yüzde 70’i geçti. Emekçiler ve yoksul halkımızın peşin olarak ödediği KDV’nin tahakkuk oranı 112,4 milyar lira iken tahsil edilen KDV 55,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Maaş ve ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi, 67,1 milyar lira iken kurumlar vergisi 52,9 milyar liradır. Emekçilerin patronlardan daha fazla vergi ödedikleri bir düzen 2017 yılında da devam etti. Vergi gelirleri içerisinde alkol ve tütün ürünlerinden alınan KDV ve ÖTV’nin oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşirken kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranı yüzde 9 oldu.”

KAZANCA GÖRE ADİL VERGİ

AKP’ye ve Maliye Bakanlığı’na vergi reformu yapılması yapılması çağrısında bulunan Akpınar, taleplerini şöyle sıraladı:

“Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Birinci vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir. Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir. Bir defaya mahsus olmak üzere servet vergisi konulmalı, sonrasında herkes kazançları üzerinden adil bir vergilendirmeye tabii tutulmalıdır. Rant geliri ve spekülatif kazançların vergilendirilmesi sağlanmalıdır.”