Komünist gençlere saldırı: Burası kan gölüne döner...

Bildiri dağıtımı sırasında TKG üyelerinin yanına yaklaşan siyah bir araç önce bildiriyi istedi. Daha sonra siyah araçtan bildiriyi alanların da içerisinde olduğu bir grup, çalışmayı yürüten üniversite öğrencilerinin karşısında birikmeye başladı.

‘ÇALIŞMAYI BİTİRMEZSENİZ BURASI KAN GÖLÜNE DÖNECEK'

Sayılarını artırmak için sürekli telefonla konuşan faşistler, TKG üyelerinin yanına gelerek tehditler savurdu. "Çalışmayı bitirmezseniz, burası kan gölüne dönecek’"diyen faşist çeteye, TKG’liler yürüttükleri çalışmanın NATO’ya ve emperyalizme karşı olduğunu vurgularken, bildiri dağıtımını sürdürdüler.

Ardından faşist grup, bildiri dağıtan öğrencilere tekme, yumruk ve demirlerle saldırdı. İki öğrenci kafasının farklı yerlerinden yaralanırken, birinin parmağı kırıldı.

SALDIRANLAR DEĞİL, SALDIRIYA UĞRAYANLAR SUÇLU

Saldırı sonrası hastaneye giden öğrencilere doktordan önce polis müdahale etti.

Doktor görmeden ifadesi alınmaya çalışılan öğrencilerden yalnızca bir tanesi muayene edildi. Uzun süre hastanede ifade almaya çalışan polisler, öğrencilerin faşistlerden şikayetçi olacağını öğrenince öğrencilerin sürdürdüğü bildiri dağıtımında suç unsuru aramaya başladı. Hastanede tedavi edilmeden karakola getirilen öğrencilerin dağıttığı bildirinin yasal olup olmadığı, saatlerce araştırıldı.

Çalışmanın ülkenin dört bir yanında yapıldığını vurgulayan TKG üyeleri avukatların devreye girmesinden sonra hastaneye götürüldü.(sol haber)