Nasuh Mahruki'den, 'fesli fotoğraf'a gönderme

Eski AKUT Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki, böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

KALPAKLI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sağ dizinde menüsküs yırtıkları olan ve dağcılıkla da uğraşan Mahruki, ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından hastanedeki yatağından kalpaklı fotoğrafını paylaşan Nasuh Mahruki, "Başta Mustafa Kemal olmak üzere, bize bu eşsiz vatanı armağan eden o kalpaklı kahramanlara saygılarımla" diye yazdı.

'FESLİ FOTOĞRAF'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Mahruki'nin pozu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hastanede ziyaret edilen yazar Kadir Mısıroğlu'nun fesli fotoğrafına gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ

Mahruki, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.