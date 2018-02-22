Atilla Taş: Karakolda imza atarken ‘kanıt olsun’ diye...

FETÖ davasında yargılanan Atilla Taş, karakolda bir kere imza atması gerekirken, üç kez imza attığını söyledi. Taş, "Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfi çekiyorum" dedi.

“FETÖ medya yapılanması” davasında son savunmalar alınıyor. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Atilla Taş, “Karakolda sabah erkenden gidip bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfi çekiyorum” diye konuştu.

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Atilla Taş, Murat Aksoy’un da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı duruşmayı başlatırken, ilk olarak sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmalarını, daha sonra avukatların beyanıyla duruşmaya devam edeceğini, son aşamada ise sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

Sanıklar Abdulah Kılıç, Ahmet Memiş ve Ali Akkuş’un ardından tutuksuz sanık Atilla Taş, kürsüye çıktı. Bu sırada sanıklardan Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun avukatı rahatsızlanarak duruşmadan ayrılmak istedi. Bunun üzerine Taş, “Mustafa ağabey şarkı söyleyeceğimi zannetti” deyince gülüşmelere neden oldu.

‘BENİ HAPSE ATMAYIN’

Daha sonra savunmasına başlayan Taş, “titiz ve adil bir yargılama yürüttüklerini” gerekçesiyle mahkeme heyetine teşekkür etti. Mahkeme başkanı da “İlk defa böyle bir şey duyduk sizden” deyince Taş da, “Bunu samimiyetimle söylüyorum. Size çok güveniyorum. Çok iyi insanlarsınız” karşılığını verdi. Hemen ardından da, “Beni hapse atmayın” diye ekledi. Bu söz de gülüşmelere neden oldu.

Atilla Taş, savcılık makamının önce tahliyesini talep ettiğini mütalaasında ise yeniden tutuklanmasını talep ettiğini hatırlatarak, “Bu durumu anlayabilmiş değilim” ifadesini kullandı.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ DEĞİLİM’

Şartlı tahliye olduktan sonra imza atmak için 15 günde bir polis merkezine gittiğini belirten Atilla Taş, “Sabah erkenden gidip karakolda bir kere imza atmam gerekiyorken 3 kere imza atıyorum. Hatta kanıt olsun diye üstüne bir de selfie çekiyorum” diye konuştu.

Suçlamaları reddeden Taş, “Belki bazı konularda kastımı aşmış olabilirim ancak, ben terör örgütüne üye değilim. Sizden beraatımı istiyorum” dedi.

SAVCI 27 SANIĞA CEZA İSTENDİ

Önceki celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen “darbeye teşebbüs” suçundan beraatlarına yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş’ın da bulunduğu 24 sanığın ise “terör örgütü üyeliği” suçundan, 3 sanığın ise “örgüte yardım etmek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.