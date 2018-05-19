Osmaniye'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA)- Atatürk Anıtı önündeki ilk törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu anıta çelenk bıraktı. 7 Ocak Stadyumu'nda yapılan büyük törene ise Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı. Vali Coşkun, törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra ise ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutladı. Paramotor uçak gösterisiyle renklenen kutlamalarda, yöresel halk oyunları ve spor gösterileri de yapıldı.