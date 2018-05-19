Milyonluk Merkez Bankası arazisine ‘onaysız’ cami!

ÖZLEM GÜVEMLİ - SÖZCÜ/ Merkez Bankası'nın Beşiktaş Levent'teki 18 dönümlük arazisinin imar durumunun değiştirilmesi 2015 yılında gündeme geldi. İBB önce plan değişikliği taleplerini reddetti ancak 2016 yılında Beşiktaş Müftülüğü'nün talebi üzerine arazi “merkezi iş alanı”ndan “dini tesis alanı”na alındı. 2017 yılına gelindiğinde plan değişikliği koruma kurulları tarafından da uygun bulundu. Merkez Bankası yapılan plan değişikliğine en başından beri karşı çıktı. Planlama sürecinde görüşü sorulan arazi sahibi Merkez Bankası “Bankamızın İstanbul'daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dâhil olduğu kapsamlı bir çalışma devam etmektedir. Bu nedenle ilgi yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir” dedi. Ancak parsel sahibinin bu görüşü dikkate alınmadan plan değişikliği gerçekleştirildi, geçtiğimiz şubat ayında askıya çıktı.

MERKEZ BANKASI:MUVAFFAKATIMIZ YOK

Merkez Bankası yasal hakkını kullanarak askı süreci içinde plana itiraz etti. İtiraz 17 Mayıs tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı. Merkez Bankası itiraz dilekçesinde plan değişikliğinin kendilerinin onayı alınmadan yapıldığına dikkat çekti. Plan değişikliği yapılan arsanın da dahil olduğu Merkez Bankası'nın İstanbul'daki gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaların devam ettiğine vurgu yapılan itiraz dilekçesinde “Bu ihtiyaçların giderilmesinde kamu yararının en üst düzeyde gözetildiği ancak imar planı değişikliği ile kamu yararının zedeleneceği değerlendirildiğinden muvafakatimiz aranmadan re'sen yapılan imar planı değişikliği Bankamız tarafından uygun görülmemekte olup karanın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini itirazen bildiririz” denildi. Ayrıca plan değişikliğinin Boğaziçi Kanununun 10. Maddesi ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde idari işlemin yetki unsuru yönünden de hukuka aykırı olduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın itirazı İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı. Komisyon raporunun oylanması sırasında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, arazinin deprem toplanma alanı olarak düzenlenmesini isteyerek kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Komisyon raporu, mecliste oy çokluğu ile kabul edilerek Merkez Bankası'nın itirazı reddedildi.