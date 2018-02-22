Cinsel istismarda bulunan öğretmene ‘iyi hal indirimi’

İzmir’de 8 yaşındaki öğrenciyi cinsel istismara maruz bıraktığı için yargılanan 58 yaşındaki öğretmene verilen 22 yıl hapis cezası ‘iyi hal indirimi’ ile 18 yıla indirildi.

Çocuk istismarını engellemek amacıyla toplanan 6 bakanlı komisyonun ilk görüşmesi, gerçekleşirken İzmir’de bir cinsel istismar saldırısında iyi hal indirimi uygulandı.

Limontepe Sehine Hasan Saray İlkokulunda görev yapan 58 yaşındaki S.S.S. isimli erkek öğretmen, 8 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğuna istismarda bulunan erkek hakkında 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığa, cinsel istismar suçunu ‘bakım ve gözetim yükümlülüğü altındaki mağdura karşı’ işlemekten 22 yıl hapis verildi. Ancak mahkeme cezayı, sabıkasızlık ve ‘iyi hal’ gerekçesiyle 18 yıla düşürüldü. Çocuğun avukatı Bengisu Kaya karara tepki göstererek, mahkemelerin sanıklar takım elbise giydiği için iyi hal indirimi yapmaması gerektiğini vurguladı. (Gazete Karınca)