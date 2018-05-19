Yatılı öğrencilere oruç baskısı! Yemekleri kestiler

Trabzon'un önemli orta öğretim kurumlarından biri olan Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde yatılı kalan 100 civarında öğrenciye verilen kahvaltı ve öğle yemeği, ramazan dolayısıyla kesildi.

Pansiyon yönetimi tarafından dağıtılan ve panoya asılan ilanda, sahurun 02.00-02.40 arasında yapılacağı, ayrıca sabah kahvaltı verilmeyeceği yazıldı. İlanda, öğle yemeğinin sadece sağlık sorunu olan hasta öğrencilere verilebileceği vurgulandı. İlamda, teravih namazına gitmek isteyenlerin önceden isimlerini pansiyon yönetimine bildirmesi istendi.

viratrabzon.com'un haberine göre, Pansiyonda kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu uygulamadan etkilendiği, beslenme ihitiyaçlarını dışarıdan karşılamak durumunda bırakıldığı, bunun da pansiyonda bazı tatsız olaylara yol açmasında endişe duyulduğu bildirildi.

VELİ DER'DEN TEPKİ

Uygulamaya büyük tepki gösteren Veliler Derneği Trabzon Şuba Başkanı Muhammet İkinci, Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşanan olaydan dehşete kapıldıklarını söyledi. Bünyesinde pansiyon bulunan okulda ramazan ayı nedeniyle öğrencilere beslenme ihtiyacını gidermek üzere yemekhane hizmetinin verilmeyeceği belirtilmesinin akla ziyan, gerici ve pervasızca uygulama olarak değerlendiren İkinci, ''İnsan haklarına aykırı bir biçimde laiklik ve bilim karşıtı bir karanlık zihniyet çocuklarımızı esir almaya çalışıyor. Din ve vicdan özgürlüğü yok sayılıyor. İbadet bir inanç özgürlüğü konusu olmaktan çıkarılarak ancak faşizan rejimlerde görülebilecek bir zorlama konusu haline getiriliyor. Okul çağında eğitim gören ve devletin sorumluluğu altında bulunan çocuklarımıza reva görülen bu uygulamayı reddediyoruz. Maalesef sadece bu örnek dahi okullarımız ve çocuklarımızın nasıl abluka altında ve tehlike ile karşı karşıya olduğunu göstermeye yetiyor'' dedi.





VALİ'YE ÇAĞRI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u duruma el koymaya çağırdı ve şöyle devam etti: ''Sayın Vali bu şok edici olaya derhal el koymalıdır. Olayın sorumluları hakkında bir önce gereği yapılmalıdır. Ailelerde infial yaratacak uygulamalar yapmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Öğrenci Veli Derneği olarak okullarımızı ve çocuklarımızı bu vicdansızlığa ve karanlığa teslim etmeyeceğimiz bilinmelidir.''