Düzce'den Samsun Valisi'ne 19 Mayıs yanıtı

19 Mayıs kutlamaları bu yıl Samsun Valiliği tarafından yasaklanırken kutlamaların yapıldığı Düzce'de binlerce kişi ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara döküldü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atamız'ın kurtuluş mücadelesini başlattığı kent Samsun'da yıllardır feneralaylarıyla kutlanıyordu.

Bu yıl, Samsun Valiliği bunu "uygun" bulmadığını belirterek etkinliği yasakladı. Şoke eden tuhaf karar çok eleştirilirken, tokat gibi yanıt Düzce'den geldi. Valilikçe yasaklanmadığı için binlerce Düzceli dün gece ellerinde bayraklar ve meşalelerle 19 Mayıs çoşkusunu doruğa taşıdı.

Düzce’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan grup, İstanbul Caddesi’nden Anıtpark Meydanı’na kadar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Garnizon Komutanlığı’ndan bir tören mangası da fener alayına katıldı.

Anıtpark Meydanı’na gelen vatandaşlar, burada Düzce Belediyesi tarafından kurulan ramazan sokağında mehter takımının gösterisini ilgiyle izledi.