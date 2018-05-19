Taksim'de 19 Mayıs töreni

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL ,(DHA) CHP temsilcileri, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerinin, kendi çelenklerini bıraktıktan sonra tören alanından ayrılmalarını alkışlarla protesto etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, CHP ve DSP temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı.

Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende, ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla bir etkinlik düzenleneceği anonsu yapıldı.

Bunun ardından, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, tören alanından ayrıldı. CHP temsilcileri durumu alkışlarla protesto etti.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının ardından 99 yıl geçtiğini hatırlatarak "Yani, bugün, parça parça bölünmüş Anadolu'nun biraraya getirildiği gündür. O yüzden, siz anıta çelengi bırakıp kaçamazsınız. O yüzden bu bayramlar halka mal olmuştur. Halkla beraber kutlanmalıdır" dedi. CHP ve DSP temsilcileri daha sonra, kendi çelenklerini anıta bıraktı.