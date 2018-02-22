Kripto davasında karar çıktı

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Akıncı Üssü'nde yakalanan Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığa farklı miktarlarda hapis cezası verdi.