Sosyal medyada Turkcell'e Atatürk ve 19 Mayıs tepkisi

Turkcell gazetelere verdiği kutlama mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı isminden 'Atatürk'ü Anma' bölümünü çıkardı. Turkcell'in dışında bazı belediyelerin de kutlama afişlerinde bayramın isminden 'Atatürk'ü Anma' bölümünün çıkarması tepki çekti.

TURKCELL İLANLARINDAN ATATÜRK'Ü ÇIKARDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hükümete yakın olan medya kuruluşlarına tam sayfa reklam veren Turkcell de ilanından 'Atatürk'ü Anma' bölümünü çıkardı. İlanda, "Türk gençliğinin ve Türk sporunun bayramı kutlu olsun! Gençliğimiz için tüm Türkiye'de spor seferberliği başlatıyoruz. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Sprora Yönlendirme Projesi'yle Ne de olsa her şey Türk sporu için. #Turksporu" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere de tepkiler şöyle:

TBMM BAŞKANI DA ATATÜRK'Ü ANMADI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da 19 Mayıs’tan bahsederken Atatürk’ün adını kullanmadı. 19 Mayıs’ı anlatırken Kahraman, “Samsun’dan çıkan heyet” ifadelerini kullanan Kahraman'a cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener tepki gösterdi. Akşener, Kahraman için, "Korkak bir insandır, dolayısıyla arkadan konuşmayı sever. O nedenle Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine, 19 Mayıs’ta başlayan o yürüyüşe yönelik alerjisini ortaya koymuş, bildiğimiz bir şahıstır” dedi.

BELEDİYELER DE AFİŞLERİNDEN ATATÜRK'E YER VERMEDİ

Kurtuluş mücadelesinin 99. yılında pek çok belediye şehirlere astığı afişlerde 'Atatürk'ü Anma' bölümünü kullanmadı. Sosyal medyada bu belediyeler atılan mesajlarla protesto edildi.