Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da yapılan resmi törenlerin ilk durağı Anıtkabir oldu.

NTV/ Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Ankara'da, resmi törenlerin ilk adresi her zaman olduğu gibi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıktı.

Tören, Bakan Bak ve gençlerin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Ata'nın mozolesine çelenk bırakılmasın ardından da saygı duruşu yapıldı.

Anıtkabir avlusunu dolduran binlerce gençle birlikte İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, şunları yazdı:

"19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir, resmi törenlerin ardından ziyaretçilere açıldı.