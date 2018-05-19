Dizi ve filmlerin çekildiği sokaktaki tarihi bina çöktü

Kadıköy’de 200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken çöken tarihi binadan kopan parçalar sokağa döküldü.

Olay, 03.40 saatlerinde, Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu. Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan 200 yıldan daha fazladır ayakta olan dört katlı tarihi binanın çöktüğünü gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Binadan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Zabıta ve Belediye ekiplerine haber verildi.

Çöken tarihi binanın herhangi bir faciaya mahal vermemesi için, çevrede bulunan araçlar sahiplerine ulaşılarak kaldırıldı.