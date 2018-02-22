Volkan Konak'a silahlı saldırı girişiminde yeni gelişme

Ataşahir'de sahneye çıktığı mekanda silahlı saldıya uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, silahlı saldırının sanatçı Volkan Konak'a yönelik olmadığı, Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanın girişinde yaşandığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Volkan Konak'a yönelik yapıldığı ileri sürülen saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran 3 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. Zanlıların polise verdiği ifadelerinde, “mekan sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi.

Ataşehir'de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış bir kişi yaralanmıştı. Olayın ardından 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 kişiden İsmail Ç. ve Metin Y. isimli 2 kişiyi adliyeye sevk edildi. Ayağından yaralanan Seyfi D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi. Zanlıların polise verdiği ifadelerinde, “mekan sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi. Zanlılardan bir tanesinin yakını ise “Medyatik etmeyin adamı” diyerek medyanın çekim yapmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "22.02.2017 günü saat: 01.15 sıralarında ilimiz Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânı önünde İ.Ç isimli şahsın havaya ateş etmesi olayı ile ilgili olarak; Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde; bahse konu eğlence mekanında Volkan Konak sahnedeyken mekan sahiplerinin amca çocuğu olan ilk beyanında İ.Ç "Vatan hainini Volkan Konak'ı sahneye niye çıkardınız?" diye aracında çıkardığı pompalı tüfekle mekanın girişinde havaya ateş açmış, olayı gerçekleştiren İ.Ç ve Ş.D olay yerinden uzaklaşmış mekanda müşteri olduğunu beyan eden M.Y şahısların peşinden giderek Ataşehir Diş Hastanesi önünde şahıslarla kavga etmesi neticesinde Ş.D isimli şahsı dizinden vurmuş, M.Y isimli şahıs bir adet 7.65 ruhsatsız silah ve olayda kullanılan pompalı tüfek ile birlikte yakalanmıştır.” denildi.

Şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.

Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise Volkan Konak “ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada, hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu".