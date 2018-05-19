Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü

SAMSUN’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ Samsun Valiliği'nin ilk belirlediği tarih ve saatte düzenlendi.

Yürüyüşte Vali Osman Kaymak, “Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımları, ritim grupları ve yaklaşık 4 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüşe İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkiinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve akabinde valilik önüne kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ayrıca Samsun Atlı Spor Kulübü’nün 4 sporcusu da yürüyüşe atlarıyla birlikte katıldı. Atlı sporcular büyük ilgi gördü. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi. Katılımcılar yürüyüşte meşaleleriyle birlikte yer aldı.

'SAMSUN CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKIYOR, ENDİŞEYE MAHAL YOK'

Yürüyüş sonunda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şuan Samsun’da büyük bir coşku var. Bütün Samsunlu vatandaşlarımız genci, yaşlısı, kadını, çocuğuyla beraber büyük bir coşku ile fener alayını yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilkadım şehri olduğumuzu, Cumhuriyete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bu yönüyle ben yürüyüşe katılan, fener alayına katılan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik illerinden de misafirlerimiz var. Samsunlu cumhuriyetine sahip çıkıyor. Samsunlu birlik ve beraberliği gösteriyor. Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok. 3-4 bin kişilik coşkulu bir şekilde fener alayı yapıyoruz. Gerçekten yürüyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.