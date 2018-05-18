Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi 30 Sokak üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Nezihe Belen, eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.