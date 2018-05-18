Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi 30 Sokak üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Nezihe Belen, eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
18 Mayıs 2018 19:05
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Kahramanmaraş’ta yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
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