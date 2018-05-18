Türk Eğitim Derneği, 15 bin kişiyle Anıtkabir'de

Türk Eğitim Derneği (TED) bünyesindeki 38 okuldan öğrenciler, öğretmenler, TED Üniversitesi kurucuları, mütevelli heyeti üyeleri, mezunlar, gönüllüler, spor takımları, mezun dernekleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu başkanlığındaki 15 bin kişilik heyet, üzerinde "Türk Eğitim Derneği Ailesi" yazan çelenkle Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Pehlivanoğlu ve bir öğrencinin mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin ve Türk Eğitim Derneğinin kurucusu ulu önderimiz saygıdeğer Mustafa Kemal Atatürk, 1928 yılında sizin öncülüğünüzde yaktığımız eğitim meşalesi, bugün 90 yaşında. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk Eğitim Derneği olarak, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının yol göstericiliğinde ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bugün itibarıyla 38 okulumuz, bir üniversitemiz, iktisadi işletmelerimiz, spor kulüplerimiz ve senfoni orkestramızla Türkiye'yi daha da aydınlatacak nesillere ışık olma gayreti içindeyiz. Milli birlik bilincini ateşleyen, özgürlük kıvılcımını yakan, yokluk ve savaş ortamında dahi 'Öncelik eğitim' diyerek çocuklara ve öğretmenlere yatırım yapan sizin gibi bir önderin izinde ilerlemek bizim için gurur kaynağı. Sizin yönlendiriciliğinizle tüzüğümüzde yer alan ve öncelikli hedeflerimizden olan maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere yuva olma gayretimiz, burs projelerimizle binlerce öğrenciyi kucaklayarak devam ediyor. Ödevimizin ve görevimizin ağırlığının bilincindeyiz. Bu bilinçle eğitim, gençlik ve vatan diyerek ilerliyoruz.

Bugün 90 yıllık gurur dolu mazimizle 15 bin nefes, 15 bin kalp, 15 bin akıl olarak size olan minnetimizi sunmak üzere bir kez daha huzurunuzdayız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, akademik kadromuz, mezunlarımız, gönüllülerimiz, genel merkez çalışanlarımız ve velilerimiz ile tek bir ağızdan haykırıyoruz: Atam daima izindeyiz."