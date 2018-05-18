15 yaşındaki çocuk düşük yaptı: Savcı 'olur öyle şeyler' dedi

İstanbul'da yaşayan 2001 doğumlu Suriyeli İ.A. iki sene önce 15 yaşındayken düşük yaptığı için İstanbul'da bir hastaneye geldi. Hastanede İ.A'nın tedavisini yapan doktorlar 18 yaşının altında olduğu için olayı polise bildirdi.

Daha sonra İ.A ile Suriye'de iken aralarında nikah olduğunu söyleyen W.A. (24) hakkında kamu davası açıldı. Dava dün sonuçlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada W.A hakkında beraat kararı çıktı.

Dosyaya W.A. ve İ.A'nın annesi B.A. sanık olarak katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya katılma talebini iletti ve bu talep kabul edildi. 18 yaşın altındaki İ.A. duruşmada W.A.'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

‘EVLİ OLDUKLARINA AKSİ DELİL YOK’

Savcı mütaalasında kişilerin beyanatları sonucunda sanıklar Suriyeli olduğu ve Suriye'de küçük yaşta evlilik yasal olduğu ve bunun aksine delil bulunmadığı için beraat istediğini söyledi. Savcı mütaalasında şu ifadeleri kullandı: Sanıklar hakkında cinsel istismar hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçuna yardım etme suçundan kamu davası açılmış ise de dosyada bulunan bilgi, belgeler ile sanıkların savunmaları değerlendirildiğinde, ayrıca sanıkların Suriye uyruklu olup Suriye'de küçük yaşta evliliğin yasal olduğu geleneklerine göre evlilik yaptıkları iddialarının aksine dosyada bir delil bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda beraatlerine karar verilmesi mütaala olunur.

‘KANUNU BİLMİYORUM DEMEK BAHANE OLAMAZ’

Can Mumay'ın Sözcü'deki haberine göre; Mahkeme ise savcının mütaalası doğrultusunda karar vererek sanıkların beraatine karar verdi. Avukat Cenk Söbe kararın Türk Ceza Kanunu'na aykırı olduğunu söyledi. Söbe, “Bu karar Türk Ceza Kanunu 4. Maddesine aykırı. Suriyelilerin ceza kanunlarını bilmemesi mazeret sayılmaz. Burada Suriyeliler biz ülkemizin kurallarına göre yaptık evliliği burada yasak olduğunu bilmiyorduk diyemez Ayrıca TCK m adde 8 e de aykırı. Bu madde de şu şekilde: Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır. Buna göre 15 yaşından küçük bir çocukla cinsel birliktelik TCK 103/2 ye göre suç olduğu için ve eylem Türkiye'de gerçekleştiği için beraat kararı yanlış olmuştur Bu durum Suriyelilerin Türk kanunlarına aykırı eylem ve fiillerini meşrulaştırır, hukuk düzenimiz içinde başka bir hukuk düzeni oluşturur. Savcının mütaalası kesinlikle hukuka aykırı.