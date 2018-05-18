Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Ruhani, apronda kendisini bekleyen aracıyla ayrıldı.
18 Mayıs 2018 14:26
Ruhani İstanbul'da
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
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