18 Mayıs 2018 14:26

Ruhani İstanbul'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
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 Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Ruhani, apronda kendisini bekleyen aracıyla ayrıldı.

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