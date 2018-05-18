Lise pansiyonunda öğrencilere yemek şoku

Okulun pansiyonunda dağıtılan ve panoya asılan ilanda “Ramazan ayı münasebetiyle pansiyonda Ramazan ayına özel bazı uygulamalar olacaktır. İftar saatinden sonra 20.40’da giriş yapmak üzere çıkış izni olacaktır. Bu süre hiçbir şekilde aşılmayacaktır. Sahur saat 02.00-02.40 saatleri arasında yapılacaktır. Ayrıca sabah kahvaltısı verilmeyecektir. Sadece sağlık problemi olan pansiyon öğrencilerine öğle yemeği verilecektir. Etütler saat 21.30’dan sonra kız ve erkek pansiyon odalarında bulunan etüt odalarında ya da bireysel odalarınızda olacaktır. Teravihe gitmek isteyen öğrenciler isimlerini önce pansiyon idaresine yazdırmak üzere nöbetçi belletici nezaretinde gidebilir” denildi.

Veli-Der’den tepki

Uygulamaya büyük tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, “Okul çağında eğitim gören ve devletin sorumluluğu altında bulunan çocuklarımıza reva görülen bu uygulamayı reddediyoruz. Maalesef sadece bu örnek dahi okullarımız ve çocuklarımızın nasıl abluka altında ve tehlike ile karşı karşıya olduğunu göstermeye yetiyor. Sayın Vali bu şok edici olaya derhal el koymalıdır. Olayın sorumluları hakkında bir önce gereği yapılmalıdır. Ailelerde infial yaratacak uygulamalar yapmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Öğrenci Veli Derneği olarak okullarımızı ve çocuklarımızı bu vicdansızlığa ve karanlığa teslim etmeyeceğimiz bilinmelidir” diye konuştu.