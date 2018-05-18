Avizecinin sır ölümü

Avizeci V.U, Sultangazi’de kendisine ait işyerinde başından vurulmuş olarak bulundu.

ÇETİN AYDIN/HÜRRİYET- Eyüp'te yaşayan V.U'nun (35) Sultangazi'de avizeci dükkanı vardı. Dükkanı ağabeyi ile birlikte işletiyordu.

Avizecinin sır ölümüGeçtiğimiz Salı akşamı evine gitmeyerek işyerinde kaldı. Sabah ağabeyi B.U işyerine geldiğinde, kardeşini başından vurulmuş olarak buldu. Hemen yaşayıp yaşamadığına baktı, V.U ölmüştü. Tabanca yanındaydı. B.U, polisi arayarak olayı bildirdi.

Polis, olay yerine geldi. V.U'nun cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

V.U'nun ağabeyi B.U, V.U'nun ilk evliliğinden çocuğu olmayınca boşandığını, ikinci bir evlilik yaptığını bu evlilikten de çocuğu olmaması nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini, başka da bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.