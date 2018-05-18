Bu görüntülerle tepki çekmişti... Yeni gelişme

Erzurum'da, meyve yerken bir yandan ayağıyla otomobil kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan K.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum’da ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., o anın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 21 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Tepki gören görüntüler, kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine K.E., polis tarafından dün gözaltına alındı. Palandöken Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen K.E., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ehliyetine el konan K.E., işlemlerinin ardından ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan K.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.