THY ile ilgili flaş iddia: İsrail'e...

Emin Çölaşan, bugünkü "İsrail'i biz besliyoruz" başlıklı yazısında "THY, İsrail'e en çok sefer düzenleyen ikinci dünya havayolu şirketi." olduğunu söyledi.

Çölaşan, ayrıca Türkiye'den İsrail'e akaryakıt gönderildiğini yazdı.

Emin Çölaşan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Rıza Zelyut'un dün Aydınlık'ta çıkan yazısının başlığı ilginçti:

“İsrail'i duayla yenemezsiniz.”

Çok doğru bir tespittir, altına imzamı atıyorum.

Eğer İsrail dualar ederek yenilecek olsaydı, yer yüzünden şimdiye kadar bin kere yok edilirdi.

İsrail diye bir ülke haritadan çoktan silinmiş olurdu.

Ama gelin görün ki durum öyle değil.

Avuç içi kadar, nüfusu dokuz milyon olan bir ülke, bütün dünyayı parmağında oynatıyor.

Niçin?..

Çünkü İsrail bilimi kullanıyor. Ne yapacağını, neler yapması gerektiğini önceden planlıyor, gücünü kuvvetini ve ABD'den aldığı destekleri ona göre ayarlayıp her adımını o doğrultuda atıyor.

Bilime dayalı güçlü bir devlet kurmuş, karşısında imiş gibi duran İslam ülkeleriyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.

* * *

Peki biz ne yapıyoruz?

“Allah İsrail'i kahretsin” diye dualar ediyoruz, ulusal yaslar ilan ediyoruz, iç siyasete ve oy avcılığına yönelik mesajlar veriyoruz.

Ama gelin görün ki İsrail bir türlü kahrolmuyor!

Bütün bu olanlar milyarlık İslam alemini hiç ırgalamıyor…

Çünkü onların çoğu dümen peşinde.

Halkımı daha fazla nasıl soyarım, petrol paralarını nasıl cebe atarım, ABD'nin kucağında nasıl kalırım!

* * *

Sevgili okurlarım, görüntüye bakarsanız, İsrail'e en “Sert (!)” biçimde karşı çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

İsrail'e her gün bindiriyorlar, “Kahrolsun terör devleti İsrail” diye haykırıyorlar ama değişen bir şey olmuyor…

Ve bu gidişle asla olmayacak.

Dün de yazmıştım, İsrail'e akaryakıt Türkiye'den gidiyor.

İsrail limanları oraya Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından mal taşıyan gemilerle dolu.

Türk kamuoyu karşısında İsrail'i kınayan (!) bir hükümet düşünün ki, o ülkeyle büyük ticareti var ve para kazanıyor. Niçin?..

Zira bunların dini imanı para.

İşin ucunda para varsa, kazanç varsa kim takar İslam düşmanı Yahudileri!

* * *

Daha birkaç gün önce Meclis'te çok ilginç bir olay yaşandı. CHP, İsrail'le olan ticari ilişkilerimizin sorgulanması, ticaret anlaşmalarının iptali ve gerekirse o ülkeye mal satışımızın yasaklanması konusunda bir önerge verdi.

Peki sonra ne oldu?

Bu önerge İsrail'e ana avrat dümdüz giden AKP milletvekilleri tarafından reddedildi!

* * *

Şimdi size somut bir örnek daha vereyim, sıkı durun:

THY, İsrail'e en çok sefer düzenleyen ikinci dünya havayolu şirketi.

İlk sırada kim var diye sorarsanız, doğal olarak İsrail şirketi El-Al var.

Yani bizim devlet yönetimindeki THY, o ülkeye yapılan uçak seferleri açısından dünyada ikinci.

Üçüncü sırada ise yerli malı özel şirket Pegasus geliyor.

* * *

Şimdi bizimkilere seslensek:

“Yav kardeşim bu yaptığınız ayıptır. Bu heriflere her gün sövüyorsunuz, Allah sizi kahretsin diye dualar okuyorsunuz ama THY maşallah, oraya her gün seferler düzenliyor. Hiç değilse o seferleri iptal edin” desek!..

Gelecek yanıt bellidir:

“İptal edemeyiz çünkü o işten büyük paralar kazanıyoruz!..”

O halde kardeşim siz vatandaşı kandırmak için dua etmeye devam edin!

Ama bu kafayla İsrail'i çökertmeniz biraz zor olacaktır!