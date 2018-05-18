Meslek liseleri devrediliyor: Öğrenciler ranta açıldı

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, hükümetin uzun süredir gündeminde olan meslek liselerinin özel sektöre devri konusunda ilk somut adım atıldı. Sanayinin kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi gerekçesiyle başlatılan çalışmalar kapsamında pilot il olarak belirlenen Antep’teki meslek liselerine talimat yazısı gönderildi. Çalışmanın, MEB ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla uygulamaya geçirildiğinin belirtildiği yazıda, okullardan bünyelerinde bulunan atölye sayısını ve metrekare ölçümlerini Mesleki Eğitim Şubesi’ne bildirmeleri istendi. Hangi alanlarda eğitim verdiklerine ilişkin de meslek liselerinden bilgi istenen yazıda, bilgilerin fizibilite raporlarında kullanmak üzere talep edildiği ifade edildi.



'ÖĞRENCİLER UCUZ İŞ GÜCÜ OLDU'

MEB’in son açıkladığı güncel verilere göre eğitimde payları yüzde 50’nin üzerine çıkan meslek liseleri “ucuz iş gücü” kapısı oldu. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin son sınıfta zorunlu olarak yaptıkları stajlar için öğrencilere ödenen ücretin asgari ücretin yüzde 30’una karşılık geldiği öğrenildi. Yine son sınıfta haftada üç gün beceri eğitimine gönderilen öğrencilere de asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş ödeneceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, meslek lisesi öğrencilerini işaret ederek yaptığı, “Herkesin üniversiteye gitmesi gerekir mi?” açıklaması ardından başlatılan çalışmalar meslek liseleri-özel sektör işbirliğiyle somutlaştı.

'DAHA AZ EĞİTİM'

Öğrencilerin ucuz iş gücü, öğretmenlerin tüccar, okulların da ticarethane olmadığını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Meslek liselerinin özel sektöre devrini reddediyoruz” dedi. Projenin amacının yoksul ailelerin çocuklarını sermayenin ucuz iş gücü haline getirmek olduğunu belirten Aydoğan, “Öğrencilerimiz için vadedilen daha az eğitim ve daha fazla ucuz emek dayatmasıdır” diye konuştu.

'ASIL MESELE RANT

Aydoğan, “4+4+4” ile birlikte devlet okullarına ayrılmayan kaynağın özel okullara ayrıldığına dikkati çekerek, “Kamunun kaynakları ‘teşvik’ adı altında milyonlarca liralık bütçelerle sermayeye aktarılmıştır” ifadesini kullandı. Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümet ve MEB bu süreci öyle bir dayatma ile sürdürmüştür ki son faaliyet raporunda Bakanlık, özel meslek lisesi ve bu liselerde eğitime mecbur bırakılan öğrenci artışında hedefin bile üstüne çıkmıştır. ‘Meslek Lisesi memleket meselesi’ diyenlerin bu pilot uygulama ile ortaya koydukları fotoğraf nettir. Hükümet için asıl olan mesele rant meselesi, öğrencinin değil patronların ihtiyacını karşılama meselesidir. Öğrencilerimizden, okullarımızdan ve kamunun kaynaklarından elinizi çekin.”