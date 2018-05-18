Danıştay'dan okulda mescit kararı

Danıştay, her okulda mescit kurulması kararına karşı yapılan itirazı reddetti. Bazı üyeler, kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile her okul için zorunlu hale getirdiği mescitlere ilişkin yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü. Danıştay, Eğitim Sen’in, “Laiklik ilkesine aykırılık teşkil ediyor” iddiasıyla yaptığı itirazı oyçokluğu ile redettti. Ret kararı, “Yürütmenin durdurulması için yasanın aradığı koşullar gerçekleşmemiştir” gerekçesine dayandırıldı.

Anayasa’ya aykırılık vurgusu

Danıştay Başkanvekili Namık Kemal ve dört Danıştay üyesi ise okullarda ibadethane açılmasının laiklik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini vurguladı. Bu yönde yazılan karşı oy yazısında, “Anayasa’nın, eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütüleceğine ilişkin 42’nci maddesi ile 1739 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi aykırı bir düzenleme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Sendikanın itirazının kabul edilmesini talep eden üyeler, MEB’in düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti.

Laiklik ilkesine aykırı

MEB’e bağlı faaliyet gösteren ve “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile “Çok Programlı Anadolu Lisesi” olarak yeniden yapılandırılan 22 okul türünde karma eğitimin fiilen sonlandırıldığına ilişkin yapılan itiraz da aynı dosyada görüşüldü. Davaya konu olan itirazda, okulların yeniden yapılandırılmadan önce, endüstri meslek lisesi, ticaret meslek lisesi ve tarım meslek lisesi gibi isimlerle karma eğitim yaptığı belirtilerek, “Yapılandırmadan sonra meslek liselerinin bir kısmı yalnızca kız öğrencilerin eğitim alabileceği şekilde düzenlenmiştir” denildi. MEB’in, “Maliyeti azaltmak ve az kaynak kullanarak en çok yarar sağlamak” gerekçesiyle sadece kız öğrencilere eğitim veren okullar planlamasının laiklik ilkesine aykırı olduğunun altı çizildi.

‘Belirsizlik giderilmeli’

Danıştay, dava konusu olan madde metninde çok programlı Anadolu liselerine yer verildiğini ancak MEB’in, bu okullarda neden böyle bir düzenleme yapıldığına ilişkin savunma yapmadığını belirtti. Düzenlemede, çok programlı Anadolu liseleri yönünden bir belirsizlik olduğunun altını çizen Danıştay, belirsizliğe ilişkin gerekli araştırmaların yapılmasının ardından ortaya çıkan duruma göre karar verilmesi gerektiğine hükmederek, Eğitim Sen’in yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı itirazı reddetti.