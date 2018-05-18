Ramazan paketleri cep yakıyor

Kuru gıda ürünleri ağırlıklı yaptığımız hesaplamaya göre, dört kişilik bir aile sahur ve iftar sofrası için 400 liraya yakın bir Ramazan Paketi hazırlamak zorunda.

SEMİH GÜVEN/BİRGÜN- Soluksuz şekilde yükselen gıda fiyatları, Ramazan ayında halkın bütçesini bir hayli zorluyor. En temel gıda maddeleri için hazırlanan (ekmek ve sebze hariç) Ramazan Pakedi’nin fiyatı 400 liraya ulaşırken, sadece sahur için yapılan gıda harcaması 170 lirayı geçiyor.

Türkiye’nin en yaygın marketlerinden birini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre, orta kalite ürünler için dört kişilik bir ailenin cebinden çıkacak para şöyle:

Sahur harcaması

»Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin kilosu 20 liraya, 600 gramlık ezine peyniri ise ortalama 20 liraya satılıyor. 1 kilo çayın tüketiciye maliyeti ise 23,90 TL. Küp ve kesme şeker ise kilosu 5 lira 45 kuruştan satılıyor.

»Yüksek derecede protein kaynağı olan yumurtayı 30’lu paket olarak aldığınızda 11 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yanına sucuk da eklemek isterseniz 340 gramlık sucuk 30 TL.

»Sadece tuzlu olmaz, yanına tatlı bir şeyler de gerek derseniz ise 460 gramlık çiçek balının fiyatı 29 lira 50 kuruş. 800 gramlık bir vişne reçeli ise 9 lira 45 kuruş.

İftarda bütçe sarsılıyor

Sahur için katlanmak zorunda kaldığınız maliyete iftar harcaması da eklendiğinde maliyet daha da katlanıyor. Dört kişilik bir ailenin asgari harcaması baz alındığında, Ramazan pidesi ve meyve-sebzeyi dışarıda tutsanız bile en az 220 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

»İftar sofrasının açılış yemeği olan çorbayı ayda 5 kez yapmak isterseniz, tanesi 2 lira olan hazır çorbaya 10 lira ödemek durumundasınız.

»1 kilo kurufasulye 10 liradan satılırken, yanına pilav da yapmak isterseniz, pirincin kilosu 8,5 TL. Pilavlık bulgurun kilosu da ortalama 3 lira 90 kuruştan satılıyor. Fasulye pastırmasız olmaz diyenler içinse 200 gramlık pastırma 25 lira.

»Sadece kurufasulye değil, nohut yemeği de yapmak isterseniz nohutun kilosu 13 lira 50 kuruşla cep yakıyor.

»Ayda bir kez de olsa etli yemek yapmak isteyenler için en iyi alternatif kıyma. Kıymanın kilosu 40 TL.

»Ayda 3 kez de makarna yapmak isteyenler, paket makarnaya tanesi 2 liradan 6 lira ödemek zorunda.

»Kırmızı mercimeğin kilosu 5 lira 95 kuruşken, yeşil mercimekte fiyat 8 lira 95 kuruşa kadar çıkıyor.

»Yemeğe katacağınız tuzun 750 gramı 1 lira 90 kuruş. 2 kiloluk un 6 lira 85 kuruş.

»Yemekleri yapmak için en azından salça ve yağa ihtiyacınız var. 2 litrelik ayçiçek yağı 17,50 liradan satılırken, bir litre zeytinyağını kilosu 35 lira 50 kuruşa kadar çıkıyor. 800 gramlık salçanın fiyatı ise 5 TL.

Tatlı cep yakıyor

»Tatlısız iftar sofrası olmaz derseniz 300 gram hurma 5 lira 95 kuruş. Tüm aile ayda toplam bir kilo cevizli baklavayla idare edebilirse baklavanın kilosu 27 lira. Antepfıstıklı çeşitlerde ise fiyat daha da yükseliyor.

Paketin tanesi 400 lira

Daha çok kuru gıda ürünleri üzerinden yapılan harcamaya göre, dört kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçları için hazırlanan ramazan pakedi 400 liraya yaklaşıyor. Bu hesaplamaya her gün tüketilen ramazan pidesi ve sebze-meyveleri eklediğinizde ise fiyat katlanarak artıyor.