Meteoroloji uyardı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte o iller...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Karaman ve Niğde dışında İç Anadolu bölge geneli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.