KAOS GL: Nefret kamusal alanda

Dünya genelinde birçok kişinin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesinden dolayı işkenceye varan uygulamalara maruz bırakılmasına yol açan eşcinselliğin ‘hastalık’ olduğu iddiasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da reddedilmesi LGBTİ hakları açısından önemli bir tarihsel dönemeç. Bu vesileyle 17 Mayıs tarihi dünya genelinde Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.

KAOS GL Derneği yaptığı açıklama ile 17 Mayıs'ı kutladığını duyurdu. “Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün, cinsiyet kimliği, ifadesi veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de LGBTİ’leri hedef alan nefret ve ayrımcılık cezasız kalmaya devam ediyor. Kaos GL’nin 2017 Nefret Suçları Raporu’na göre nefret suçları daha çok kamusal alanlarda işleniyor, failler çoğunlukla iki kişiden fazla ve saldırılar görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşiyor. Raporda sunulan 117 ankette mağdurların çoğunun ailelerinden ve kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde korktuklarını gösteriyor. Mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmiyorlardı. Bu nedenle de kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere son derece az sayıda olay ihbar edildi. 117 vakadan sadece 19’u polise bildirilirken ancak 7’si mahkemeye intikal etti. Sadece 1 vakada polis, olayı nefret suçu olarak değerlendirdi.

Mücadeleye çağrı

KAOS GL Derneği tarafından yapılan açıklama şöyle sona erdi:

“LGBTİ’lerin temel haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiği, yasakların ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkını gasp ettiği, bu ihlallerin de görünmez olduğu bir 17 Mayıs’ta bir kez daha vurguluyoruz: LGBTİ hakları insan haklarıdır! LGBTİ’ler temel insan hakları için demokrasi ve insan hakları mücadelesi yürüten herkesi beraber yürümeye, eşit ve özgür günler için birlikte mücadele etmeye çağırıyor. 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kutlu olsun!”