Din öğretmeninden Alevilere skandal sözler

Cumhuriyet - Sultanbeyli Maraşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A.H’nin önceki gün 6. sınıf öğrencilerine ders esnasında “Alevilerin oruç tutmadığını, namaz kılmadığını, ve H.z. Ali’ye taptığını söylediği” iddia edildi.

Öğrenci velileri öğretmenin bu hareketinden rahatsız olduklarını belirterek, “Biz bugün o öğretmeni şikâyet etmek için okula geldik. Müdür bize, ‘yanlış anlaşılma olmuş, kadının ayağı sakat’ diye bir açıklama yaptı. ‘Engelli ama bacaktan engelli kafadan değil’ dedi. Telefon üzerinden gazetemize açıklama yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A. H. ise “Böyle birşey yok. Öğrencilerin sadece küçük bir yanlış anlaması olmuş. Öğrencilerimiz ve velilerimizle bugün görüştük bir sorun yok” dedi.

Müdür kapatıyor

İsmini vermek istemeyen bir veli, “Din kültürürü öğretmeni A.H. derste çocuklara Aleviler ile ilgili hakaret etmiş. ‘Oruç Tututmuyorlar. Vatana millete hayırları yok’ diye. Çocuklar bunu bize söyledi. Okul müdürü olayın üstünü kapatmak istiyor. İfadesini alacağını söyledi ama ifadesini almadı. Bu öğretmenin Alevilik konusunda daha öncede hataları oldu. Müdür de aynı tıynette. O da çay ocağına girip kimin oruç tutup tutmadığını soruyormuş” ifadelerini kullandı.

‘Ötekileştiriyorlar’

Öğrenci velisi K.P. ise “Burada müdür ve öğretmen Alevi ailelere ve çocuklarına büyük haksızlıklar yapıyor. 13 yaşındaki çocuklara, ‘Aleviler Afrin operasyonunu desteklemiyor. İçki içiyorlar, bunlar dinsiz’ diyerek bizleri küçücük çocuklara kötülüyorlar. Çocuklarımıza düşük notlar veriyorlar. Müdüre şikâyet ettik ama bu çözüm olur mu bilmiyoruz. Her dönem eziliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çocukların akıllarına neler sokuyorlar. Diğer çocukladan ayırıyorlar, ötekileştiriyorlar. Böyle olayları duyduktan sonra çocuklarımız okuldayken endişe duyuyoruz. Acaba bugün başlarına ne gelecek korkusu yaşıyoruz. Buna artık bir çözüm bulunmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Herkesi hakkımızı savunmaya çağırıyoruz” dedi.