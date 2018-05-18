18 Mayıs 2018 07:56

Amasya'da korkutan deprem

Amasya'da korkutan deprem
Amasya'nın Merzifon ilçesinde saat 07.35'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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