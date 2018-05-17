17 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı

üper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarında geçtiğimiz hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanarak 7.572.439,35 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Mayıs Süper Loto sonuçları...

7, 12, 27, 30, 49, 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Büyük ikramiye, İstanbul'da, Fatih ilçesinde oynayan vatandaşa çıktı. Bir kişi, 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 60 kişi, 11 bin 19 lira 70 kuruş, 4 bilen 3 bin 611 kişi, 196 llira 20 kuruş, 3 bilen 77 bin 926 kişi, 15 lira 75 kuruş kazandı.