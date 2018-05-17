İşsiz yurttaş Meclis önünde kendini yakmak istedi

Uzun süredir işsiz olan Oktay Alkaya adlı bir vatandaş, Meclis önünde kendisini yakarak hayatına son vermek istedi.

SÖZCÜ - Saat 15.00 sıralarında TBMM Çankaya kapısı önüne gelen 1983 Hatay doğumlu Oktay Alkaya adlı vatandaş, ‘'İşsizim'' diye bağırdı. Adalet Bakanlığına iş başvurusunda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını, kendisini yakacağını söyledi. Alkaya'nın 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Alkaya, “Çıktığımdan beri iş bulamıyorum. İşsiz ve açım” dedi.

VEKİL ÖNLEDİ

Üzerine benzin döktüğünü söyleyen ve elinde çakmak olan Alkaya'ya TBMM polisleri vatandaşa müdahale için hazırlanırken tesadüfen Meclis kapısından içeri giren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım olaya el koydu. Yalım, Oktay Alkaya ile görüşerek iş bulma konusunda yardımcı olacağını söyledi. Alkaya da eylemini sona erdirdi ve polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Meclis Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Geçtiğimiz Ocak ayında da TBMM önünde 5 yıldır işsiz olan Sıtkı Aydın isimli bir inşaat işçisinin kendisini ateşe vermiş ve ağır biçimde yaralanmıştı.