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17 Mayıs 2018 15:05
Erdoğan onayladı! 20 yeni üniversite kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.
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