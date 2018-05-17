17 Mayıs 2018 15:05

Erdoğan onayladı! 20 yeni üniversite kuruluyor

Erdoğan onayladı! 20 yeni üniversite kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.
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